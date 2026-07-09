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Фингирале сообраќајка: „Безбеден град“ покажал дека сами го тркалале возилото и го турнале

Хроника

09.07.2026

Вчеравечер во 21:55 часот во СВР Тетово, С.А.(44) од с.Џепчиште пријави случена сообраќајна несреќа на крстосницата од ул.„135“ и ул.„Саво Тасевски“ во Тетово, каде наводно четирицикл со тетовски регистарски ознаки, управуван од Ш.А.(45) од село Јажинце, излетал од коловозот и се превртел.

По преземени мерки полициски службеници извршиле проверка на видеозаписите од безбедносните камери на системот „Безбеден град“ при што било констатирано дека четирициклот не учествувал во сообраќајна несреќа, туку бил донесен на местото со возило на влечна служба, растоварен и потоа намерно превртен од страна на неколку лица на тротоарот со цел да се фингира сообраќајна незгода, соопшти МВР.

Во координација и по насоки со ОЈО Тетово, четирициклот е одземен со потврда и задржан за понатамошна постапка. Околу 23:50 часот, полициски службеници ги лишиле од слобода возачот Ш.А. и пријавителот С.А. поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „осигурителна измама“.

Осомничените се задржани во полициска станица Тетово за понатамошна постапка, по што ќе следи соодветен поднесок.

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