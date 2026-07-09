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Изјава на премиерот Мицкоски од посетата на Општина Битола

Албанија негира дека пратеници и функционер на Вреди биле спречени да влезат во земјата

Македонија

09.07.2026

Албанските царински власти реагираа на обвинувањата на двајцата пратеници и функционер на ВРЕДИ, негирајќи дека биле спречени да влезат во Албанија.

На тројца функционери од Вреди не им бил дозволен влез во Албанија, ни со дипломатски пасоши

Пратеникот и координатор на пратеничката група на партијата, Беким Ќоку, пратеникот Аднан Азизи и заменик-генералниот секретар на Владата на Македонија, Хасим Муртезани, претходно изјавија дека им било спречено да влезат на албанска територија.

Тие патуваа заедно со четврто лице, кое имаше проблеми со патната документација и, поради оваа причина, не можеше да му биде дозволено да влезе во Албанија. Другите тројца имаа право да ја преминат границата, но одлучија да не го продолжат своето патување и се вратија по своја слободна волја, стои во реакцијата на управата.

Во извештаите објавени на медиумите се споменува дека се сомнева дека забраната е поврзана со нивната вмешаност во организирањето на протестите во Тирана, познати како „Фламинго револуција“. Досега нема официјална потврда од албанските власти што го поврзува инцидентот со ова тврдење.

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