Вреди: ДУИ е во паника – се моли да нема избори во Тетово

Денешното соопштение на ДУИ е јасен доказ за паниката што ги зафати нивните редови. Откако со години го држеа Тетово во заложнижтво со празни ветувања и неуспеси, денес се обидуваат да политизираат процес кој конечно се решава, стои во соопштението од Вреди.
Граѓаните знаат дека проблемот со имињата на улиците и плоштадите не го создаде ВЛЕН, туку е наследство од неодговорноста на ДУИ.
Наместо да ја прифатат вината за своите пропусти, тие избираат да поттикнуваат тензии и да шират дезинформации“, велат од Вреди.
Оттаму додваат дека Вреди останува посветен на решавање на прашањето за имињата на улиците во Тетово на законски и институционален начин и во интерес на граѓаните.
Додека ДУИ се занимава со протести и пропаганда, ние се занимаваме со конкретни решенија и спроведување на проекти што му се потребни на Тетово.
Времето за манипулации заврши. Тетово заслужува работа, одговорност и резултати, а не политичка паника.
Тие се обидоа да протестираат и за правосудниот испит, но не само тоа, туку и 50 други испити ние ги регулираме.
Тие протестираат за имиња, ние ги регулираме и овие. Да не протестират и за внатрепартиски проблеми, бидејќи и тие ќе ги регулираме!“, се вели во реакцијата на Вреди.