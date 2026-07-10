Вреди: ДУИ е во паника – се моли да нема избори во Тетово

Денешното соопштение на ДУИ е јасен доказ за паниката што ги зафати нивните редови. Откако со години го држеа Тетово во заложнижтво со празни ветувања и неуспеси, денес се обидуваат да политизираат процес кој конечно се решава, стои во соопштението од Вреди.

Граѓаните знаат дека проблемот со имињата на улиците и плоштадите не го создаде ВЛЕН, туку е наследство од неодговорноста на ДУИ. Наместо да ја прифатат вината за своите пропусти, тие избираат да поттикнуваат тензии и да шират дезинформации“, велат од Вреди.

Оттаму додваат дека Вреди останува посветен на решавање на прашањето за имињата на улиците во Тетово на законски и институционален начин и во интерес на граѓаните.