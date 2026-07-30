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30.07.2026
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Четврток, 30 јули 2026
Неделник

Ванда Нара му порача на Икарди: Најди си работа наместо да славиш

Спорт шоу

30.07.2026

Кавгата меѓу Ванда Нара и Мауро Икарди ескалираше од сапуница на социјалните мрежи до сериозни тужби, обвинувања за насилство и меѓународни спорови за старателство и имот.

На последното рочиште одржано на 28 јули, Мауро Икарди извојува мала победа, а одлуката на судот предизвика гнев кај неговата поранешна сопруга Ванда Нара.

Ванда Нара беше бесна . Таа рече дека судот ќе одлучи за евентуалната отштета во конечната пресуда, а потоа јавно му порача да најде работа и да ги исполни своите обврски кон ќерките. Таа повторно го отвори прашањето за нивните документи и да се врати во Аргентина. Прашањето за издршката на детето се решава одделно и не е конечно решено со оваа одлука.

  • Подобро би му било да најде работа наместо да мисли на мене. Конечната пресуда сепак ќе биде во моја корист.

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