Ванда Нара му порача на Икарди: Најди си работа наместо да славиш

Кавгата меѓу Ванда Нара и Мауро Икарди ескалираше од сапуница на социјалните мрежи до сериозни тужби, обвинувања за насилство и меѓународни спорови за старателство и имот.

На последното рочиште одржано на 28 јули, Мауро Икарди извојува мала победа, а одлуката на судот предизвика гнев кај неговата поранешна сопруга Ванда Нара.

Ванда Нара беше бесна . Таа рече дека судот ќе одлучи за евентуалната отштета во конечната пресуда, а потоа јавно му порача да најде работа и да ги исполни своите обврски кон ќерките. Таа повторно го отвори прашањето за нивните документи и да се врати во Аргентина. Прашањето за издршката на детето се решава одделно и не е конечно решено со оваа одлука.