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Неделник

Десет пожари на отворено регистрирани денеска низ државава, три сè уште активни

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30.07.2026

На територијата на државата до 19 часот се регистрирани вкупно 10 пожари на отворен простор. Од нив, три сè уште се активни, а останатите се изгаснати, соопштија вечерва од Центарот за управување со кризи.

Првиот активен пожар е на територија на општина Желино, во регионот на село Горна Лешница, каде горат сува трева и мешана шума. Ниска вегетација е опожарена во општина Валандово, на подрачјето на село Удово покрај реката Вардар. Последниот активен пожар е во општина Долнени, во регионот на селата Црнилиште и Стровија, каде се опожарени сува трева и ѓубре.

Изгаснатите пожари биле на територија на општините Долнени, Кавадарци, Кичево, Делчево, Желино, како и два во гостиварскиот регион.(МИА)

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