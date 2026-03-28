Сабота, 28 март 2026
Фолксваген планира да произведува противракетни системи наместо автомобили

28.03.2026

Германскиот автомобилски концерн „Фолксваген“ планира да се префрли од производство на автомобили на противракетни системи. Компанијата веќе е во преговори со израелскиот производител на „Железна купола“.

Според „Фајненшл тајмс“, фабрика во германскиот град Оснабрик ќе биде пренаменета за оваа намена. Производството треба да почне во рок од 12-18 месеци.

Планот е да се произведуваат компоненти за системот „Железна купола“, вклучувајќи камиони за транспорт на ракети, како и лансирни рампи и електрични генератори.

Според весникот, проектилите нема да се произведуваат во оваа фабрика.

﻿