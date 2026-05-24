24.05.2026
ВМРО-ДППМНЕ реагира на прес конференцијата на СДСМ: Матрицата не се менува

Матрицата во СДС не се менува, тоа и денес се гледа.Порано беше Заев, па Ковачевски – сега Филипче. Се е исто, само човекот е различен, реагира ВМРО-ДПМНЕ на денешната прес конференција на СДСМ

Кога Заев го држеше рачето на гради знаевме дека лаже, впрочем една од најпознатите лаги беше – “додека дишам, и додека ме држи памет, името нема да се промени”.

Денес, години подоцна СДС повторно го “дише” истиот воздух. На видеото кое го испраќаме, јасно се гледа дека СДС повторно најавуваат национално предавство доколку дојдат на власт. 

За Кузеска, договорот со Фронтекс значи признавање на македонскиот јазик

