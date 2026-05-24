За Кузеска, договорот со Фронтекс значи признавање на македонскиот јазик

Денеска го одбележуваме Денот на сесловенските просветители Светите Кирил и Методиј – основачите на првото словенско писмо. Делото на Кирил и Методиј не е само симбол на духовноста и писменоста кај словенските народи, туку темелот на нашиот македонски идентитет, јазик и култура. Ние, и сите идни генерации, имаме обврска да го почитуваме и негуваме наследството кое Светите Кирил и Методиј ни го оставија. И горди сме што покажавме дека се грижиме за нашето културно наследство, за нашиот македонски јазик и за иднината на државата. Во периодот на владите на СДСМ беа донесени храбри и државнички одлуки, благодарение на кои денес македонскиот јазик е признат и рамноправен во Обединетите Нации и во Европската Унија, пишува во денешното соопштение на СДСМ – прес-конференција на портпаролката и членка на Извршниот одбор, Богданка Кузеска.

Со договорот со Фронтекс, македонскиот јазик е официјално признаен од Европската Унија, потпишан чисто на македонски јазик, без фусноти, без додавки, од сите земји членки на Унијата.Тие што не обвинуваа дека сме предавници денеска признаваат дека свесно го лажеле народот, дека со Преспанскиот договор се заштитени македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура. Признаваат и дека членството во НАТО е добро за државата и за безбедноста на граѓаните.

Тоа се факти кои никој повеќе не може да ги негира.

За жал загубивме години кои не смееме повеќе да ги губиме.

Патриотизам не е создавање поделби меѓу граѓаните, изолацијата не носи добро на ниту еден народ.

Вистински патриотизам е да ја обезбедиш иднината на државата, да го заштитиш идентитетот и да обезбедиш рамноправно место за Македонија меѓу европските народи.

Интеграцијата во ЕУ, во големото европско семејство на рамноправни народи е најголемиот чин на патриотизам и најсилната гаранција за иднината на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската држава.