24.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 24 мај 2026
Неделник

Oхрид денеска во Унгарија игра за историја

Ракомет

24.05.2026

Ракометарите на Охрид се наоѓаат пред последната пречка до освојувањето на пехарот во ЕХФ Европскиот куп. Македонскиот претставник одигра одлична сезона во ова европско натпреварување и со девет победи и еден пораз (полуфинале од Цеље) стигнаа до двата финални дуели. Противник им е унгарската екипа Татабања, во чии редови настапува и македонскиот интернационалец Филип Талески.

Избраниците на тренерот Борис Ројевиќ од вчера се во Татабања каде одржаа и тренинг, но охриѓани во пресрет на првиот финален дуел се соочуваат со проблеми со повредни ракометари, а хендикеп ќе биде отсуството пред сè на бековите Петриќ и Борозан.

Охридскиот клуб ја испишува клупската историја со финалето во европскиот куп.

Почетокот на денешниот натпревар е во 17 часот, а реваншот се игра на 31.мај во Охрид.

