Молдавија и Украина ги почнуваат преговорите со ЕУ, Балканот повторно во втор план

ЕУ ги започнува пристапните преговори со Украина и Молдавија откако новата влада на Унгарија ја повлече блокадата.

Официјално ќе започнат во понеделник како што соопшти актуелното кипарско претседателство со Советот на ЕУ, државите членки по завршувањето на унгарската блокада се договориле за заедничка позиција за првиот преговарачки сегмент и со тоа ги завршиле неопходните подготовки.

Во првиот преговарачки кластер двете земји мора да покажат дека нивниот правосуден систем и јавната администрација одговараат на стандардите на ЕУ. Процесот на пристапни преговори е тематски поделен на шест сегменти (кластери) со вкупно 33 таканаречени поглавја за кои се преговара.