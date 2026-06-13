Maѓар го реши прашањето на 150.000 Унгарци во Украина

Унгарскиот премиер Петер Маѓар изјави дека Будимпешта и Киев официјално постигнале договор за образовните, културните и јазичните права на Унгарците во украинскиот пограничен регион Закарпатија, објави унгарската агенција МТИ.

Маѓар на Фејсбук објави дека украинската страна се согласила да ги спроведе сите точки од договорот во официјален протокол и го вклучила договорот во акциониот план на ЕУ на Украина за етничките малцинства, рече премиерот.

„За неколку недели успеавме да решиме проблем што владата на (поранешниот премиер Виктор) Орбан не можеше да го реши десет години“, рече унгарскиот лидер.

Во видео клип прикачен на објавата, Маѓар рече дека договорот е „уште еден огромен чекор кон гарантирање на јазичните, образовните, културните и политичките права на Закарпатските Унгарци“. Тој додаде дека „договорот постигнат претходно на експертско ниво сега е одобрен на политичко ниво“.

Маѓар рече дека вклучувањето на договорот од страна на Украина во Акцискиот план на ЕУ значи дека „спроведувањето на обврските за решавање на прашањата поврзани со правата на Закарпатските Унгарци веќе стана очекување од ЕУ“, додавајќи дека Европската комисија и Европскиот совет ќе го следат спроведувањето на договорот. Според унгарскиот премиер, доколку Украина не ги исполни своите обврски на време, земјата не може да го продолжи процесот на пристапување кон ЕУ.

Со оглед на официјалниот протокол на Украина и вклучувањето на нејзините обврски во Акцискиот план, Унгарија даде согласност за отворање на првиот кластер во преговорите за пристапување на Украина во ЕУ на 15 јуни, забележа Маѓар, но додаде дека „ова е само првиот чекор во долгиот и сложен процес“.

Според различни проценки, околу 150.000 етнички Унгарци живеат во областите на западниот украински Закарпатски регион, во непосредна близина на границата со Унгарија