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Неделник

Босански и хрватски навивачи за малку ќе се степаа во Травник

Фудбал

13.06.2026

 Локалната полиција спречи во централното подрачје на Нов Травник конфликт од поголеми размери меѓу навивачки групи на фудбалските репрезентации на БиХ и Хрватска, јавија денеска сараевските медиуми.

Според истите извори, инцидентот се случил по синоќешниот натпревар на Светското првенство меѓу на БиХ и Канада (1-1), кога бројни навивачи на босанската репрезентација на улиците за да го прослават освоениот бод, а ситуацијата „ескалирала“ пред ресторан каде што се наоѓала група хрватски навивачи.

Имало вербален конфликт, меѓусебни навреди и туркање, но поголем инцидент бил спречен од полицајци кои веќе биле распоредени низ градот за засилени безбедносни мерки.

Полицијата поставила кордон меѓу конфликтните групи и ги разделила навивачите, со што ситуацијата била ставена под контрола.

Во инцидентот нема повредени

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