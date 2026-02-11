Реакција од ВМРО-ДПМНЕ на прес-конференција на портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска

Ако подетално се погледнат прес-конференциите и заклучоците на СДС, ќе се дојде до сознание дека не само што нивни структури се поврзани со трговијата на марихуана туку се активни конзументи на истата, наведува ВМРО-ДПМНЕ во реакција на прес-конференција на Богданка Кузеска, портпарол на СДСМ.
Според владејачката партија, дното во политиката е пробиено кога лица, кои на никаков начин не се поврзани со производство и трговија на дрога, Богданка Кузевска по насока на Зоран Заев излегува на прес и обвинува невини лица.
Ова покажува дека СДС или свесно дефокусира, и се нервозни поради фактот што лица од партијата и нивни екс функционери се сопственици на фабриките каде е најдена дрога, и на овој начин сакаат да ги дефокусираат трагите или лупаат глупости и водат лични пресметки помеѓу десетици крила внатре во партијата. Очекуваме утре по овој принцип да не обвинат и за земјотресот во Скопје и за ланскиот снег. Помината е секоја граница и пробиено е секое дно. Затоа СДС е на дното, се вели во реакција.