Реакција од ВМРО-ДПМНЕ на прес-конференција на портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска

Ако подетално се погледнат прес-конференциите и заклучоците на СДС, ќе се дојде до сознание дека не само што нивни структури се поврзани со трговијата на марихуана туку се активни конзументи на истата, наведува ВМРО-ДПМНЕ во реакција на прес-конференција на Богданка Кузеска, портпарол на СДСМ.

Според владејачката партија, дното во политиката е пробиено кога лица, кои на никаков начин не се поврзани со производство и трговија на дрога, Богданка Кузевска по насока на Зоран Заев излегува на прес и обвинува невини лица.