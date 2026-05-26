26.05.2026
Вторник, 26 мај 2026
Aко Перез не победи, ни Мурињо нема да биде тренер на Реал!

26.05.2026

Жозе Мурињо нема да ја преземе функцијата тренер на Реал Мадрид доколку Флорентино Перез ги изгуби претседателските избори.

Според „As“, Мурињо, кој моментално е тренер на Бенфика, се согласил на двегодишен договор со мадридскиот клуб, со опција за продолжување за уште една сезона доколку ја освојат Ла Лига.

Сепак, потпишувањето на договорот е одложено до завршувањето на претседателски избори. Доколку Перез не биде реизбран, Мурињо ќе ја преземе функцијата во еден од клубовите од кои добил понуди. Тој не сака да остане во Бенфика.

За потсетување, Енрике Рикелме ќе биде противник на Перез на претстојните претседателски избори на Реал Мадрид, неговата кандидатура беше потврдена минатата недела.

