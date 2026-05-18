Највлијателниот новинар Фабрицио Романо објави: Реал Мадрид и Мурињо се договорија

18.05.2026

Жозе Мурињо ќе биде назначен за нов тренер на Реал Мадрид, објави новинарот Фабрицио Романо.

Според Романо, двете страни постигнале договор за условите на двегодишен договор. Шеесет и тригодишниот тренер наводно ќе пристигне во Мадрид по натпревар од последното, 38. коло на Ла Лига помеѓу Реал Мадрид и Атлетик Билбао. Натпреварот ќе се одржи на 23 мај.

Мурињо претходно го водеше Реал Мадрид од 2010 до 2013 година. Под водство на португалскиот тренер, мадридскиот тим ја освои шпанската лига, шпанскиот куп и шпанскиот Суперкуп по еднаш.

По заминувањето од Реал Мадрид, Мурињо работеше со Челзи, Манчестер јунајтед, Тотенхем, Рома, Фенербахче и Бенфика. 

