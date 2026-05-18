Малолетник со тврд предмет нападнал врсник во трговски центар во Аеродром, па претепал и 25-годишник кој ги раздвојувал

Вчера во 13:50 часот во СВР Скопје, 36-годишната М.Б. од Скопје пријавила дека на 16.05.2026 околу 22:30 часот пред продажно место во трговски центар на подрачјето на општина Аеродром во Скопје, нејзиниот 16-годишен син бил физички нападнат од друг 16-годишен малолетник, кој употребил тврд предмет, а потоа го нападнал и М.Д.(25) од Скопје, кој го бранел нападнатиот малолетник.

Додека, пак, на 17.05.2026 во 11:45 часот, М.Д.(25) од Скопје пријави дека на 16.05.2026 околу 22:30 часот во трговски центар на подрачјето на општина Аеродром во Скопје бил физички нападнат од 16-годишник, додека бранел друг малолетник. За настанот е известен јавен обвинител за малолетници.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.