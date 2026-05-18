Вечер со магијата на италијанската филмска музика во Филхармонија

Музичко-поетска италијанска вечер: Мориконе & Рота на 29 мај (петок), Мала сала на Филхармонија.

Долгоочекувана вечер со магијата на италијанската филмска музика!

Реномираниот италијански трубач Марко Пиеробон настапува како солист со ИД Камерниот оркестар, под диригентска палка на маестра Дијана Имери Илкоска.

Програма: Дела од Енио Мориконе и Нино Рота и поетски сегменти од Франциск Асишки, Мајка Тереза и Луиџи Пирандело.

Слушнете ја љубовта во сите нејзини облици!

Концертот е во рамките на програмата на СкопскиотБрас Фестивал.