Фаризи: ДУИ со протестот се обидуваат да видат колку младината ги поддржува

ДУИ се обидуваат преку студентите да видат колку младината се подржувачи на таа политичка структура, имајќи во предвид дека во последниот период ДУИ ги губи младите, бидејќи младите повеќе гледаат како да одат во дијаспората отколку да работат тука. Единствената надеж на Албанците, односно на албанската младина во нашата држава е да да се вработат во државните институции, говореше Љузим Фаризи во интервјуто за „Република“.

Друга визија, таа политичка партија не им нуди 22 години. Што беше протестот? Протестот го водеа студентите, а позади нивните професори, кои се вработиле под капата на таа политичка партија.Да не забравиме дека одредени професори, кои стојат позади студентите, а имаше и инциденти таму, каде се дел од таа политичка структуралност, или се врват во врвот на партија, или се пратеници во Собранието. Така што мислам дека протестот беше една мешавина помеѓу младината на ДУИ, професорите и функционерите на ДУИ Класично преведено во политички стил, тоа беше протест на младината на ДУИ.