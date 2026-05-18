 Skip to main content
18.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 18 мај 2026
Неделник
-kKW8GhxQhU

Фаризи: ДУИ со протестот се обидуваат да видат колку младината ги поддржува

Македонија

18.05.2026

ДУИ се обидуваат преку студентите да видат колку младината се подржувачи на таа политичка структура, имајќи во предвид дека во последниот период ДУИ ги губи младите, бидејќи младите повеќе гледаат како да одат во дијаспората отколку да работат тука. Единствената надеж на Албанците, односно на албанската младина во нашата држава е да да се вработат во државните институции, говореше Љузим Фаризи во интервјуто за „Република“.

Друга визија, таа политичка партија не им нуди 22 години. Што беше протестот? Протестот го водеа студентите, а позади нивните професори, кои се вработиле под капата на таа политичка партија.Да не забравиме дека одредени професори, кои стојат позади студентите, а имаше и инциденти таму, каде се дел од таа политичка структуралност, или се врват во врвот на партија, или се пратеници во Собранието. Така што мислам дека протестот беше една мешавина помеѓу младината на ДУИ, професорите и функционерите на ДУИ Класично преведено во политички стил, тоа беше протест на младината на ДУИ.

Поврзани вести

Македонија  | 10.04.2026
Фаризи: Премиерот Мицкоски добро се справува со нафтената криза
Македонија  | 08.04.2026
Фаризи: СДСМ почна со критики против новиот Јавен обвинител затоа што почна реформи и чепна таму каде што најмногу ги боли
Колумни  | 22.02.2025
Кога парите пресушија, паднаа и маските: Орданоски и сличните ги злоупотребуваа Албанците за проекти и привилегии