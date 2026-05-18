 Skip to main content
18.05.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 18 мај 2026
Неделник

Мисајловски-Варнс: Македонската Армија се модернизира со софистицирани возила и системи од американско производство

Македонија

18.05.2026

Министерот за одбрана Владо Мисајловски денеска оствари средба со в.д. амбасадорката на САД, Никол Варнс, на која, како што сподели, разговарале за стратешкото партнерство и одбранбената соработка помеѓу двете земји, како и за заедничката посветеност кон безбедноста и стабилноста во рамки на НАТО Алијансата.

Ја потврдивме силната македонско-американска соработка и продолжуваме активно да работиме на модернизацијата и развојот на одбранбените капацитети, со фокус на унапредување на интероперабилноста и подготвеноста на Армијата.
Македонската Армија се модернизира со нова и современа опрема, вклучително и софистицирани возила и системи од американско производство, со што инвестираме во уште посилна, поопремена и поефикасна Армија, порача министерот Мисајловски.

Поврзани вести

Македонија  | 12.05.2026
Мисајловски на отворање на меѓународниот саем за одбранбена и безбедносна технологија ИДЕБ во Братислава, Словачка
Македонија  | 12.05.2026
Мисајловски на саемот IDEB во Братислава, ќе се сретне со министрите за одбрана на Словачка и Чешка
Македонија  | 28.04.2026
Мисајловски оддаде почит на армиските „Волци“ убиени во масакрот кај Вејце