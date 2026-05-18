18.05.2026
Се истепаа брат и сестра, па меѓусебно се пријавија во полиција

Вчера во 12:00 часот во СВР Скопје, 21-годишна жена од Скопје пријави дека околу 11:30 часот во семејниот дом во скопско, по претходна расправија, била физички нападната од нејзиниот 23-годишен брат, по што му возвратила.

Подоцна, во 21:30 часот, 23-годишникот пријави дека по претходно недоразбирање, бил физички нападнат од неговата 21-годишна сестра, по што ѝ возвратил.

Извршен е службен разговор со 23-годишникот и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава, соопштија од МВР.

