Во Валона почна снимањето на втората сезона на The Founder Games, локацијата ја посетија високи претставници од албанскиот политички врв

На една од најлуксузните и визуелно највпечатливи локации, каде се среќаваат Јадранското и Јонското море, официјално започна снимањето на втората сезона на The Founder Games, формат кој редефинира како изгледа современото претприемачко реалити искуство.

Оваа сезона се снима во ексклузивната Marina Bay во Валона, како и на луксузна јахта, каде што 20 внимателно селектирани основачи од повеќе континенти ќе се соочат со серија високоинтензивни предизвици кои го симулираат вистинскиот свет на стартапите и високоризичните деловни одлуки.

Она што оваа сезона ја прави особено уникатна е интернационалниот карактер на кастингот – основачи со различни културни, бизнис и индустриски позадини, кои носат глобални перспективи и различни пристапи кон решавање проблеми. Во комбинација со луксузното опкружување и суровата реалност на претприемништвото, се создава моќна и динамична приказна за амбиција, издржливост и успех.

На самиот филмски сет, тимот на емисијата оствари официјални средби со високи претставници од албанскиот политички врв. Локацијата ја посетија актуелниот министер за финансии на Албанија, г-дин Петрит Малај, како и пратениците и поранешни министри, Пиро Венгу и Бледи Чучи.