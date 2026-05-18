Пијан охриѓанец излета од пат, тешко е повреден

Рано утрово во 05:25 часот во СВР Охрид е пријавено дека на ул.„7 Ноември“ во Охрид, патничко возило „цитроен“ со охридски регистарски ознаки, управувано од И.Р.(22) од Охрид, изгубило контрола и излетало од патот.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во Специјалната болница „Свети Еразмо“ Охрид. При извршени проверки, било констатирано дека И.Р. го управува под дејство на алкохол, односно дека има 1,61 промили алкохол во крвта. По наредба на јавен обвинител, извршен е увид од увидна екипа на СВР Охрид, соопшти МВР.