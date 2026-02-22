 Skip to main content
22.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 22 февруари 2026
Неделник

Пијан возач нападнал полицаец кај рампа „Маџари“

Хроника

22.02.2026

Дваесет и осумгодишен жител на село Јурумлери е лишен од слобода откако физички нападнал полициски службеник при вршење службено дејствие, информираат од Министерството за внатрешни работи.

Инцидентот се случил на 22 февруари 2026 година во 01:20 часот во Скопје, во близина на рампа „Маџари“, кога полициски службеници од Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата го сопреле Т.Б.(28) додека управувал патничко возило.

Според информацијата, по запирањето тој физички нападнал полициски службеник и му упатувал закани. По извршеното алкотестирање било утврдено дека имал 1,64 промили алкохол во крвта.

По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок.

