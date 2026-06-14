 Skip to main content
14.06.2026
Република Најнови вести
Недела, 14 јуни 2026
Неделник

СП засега разочарува: Здодевни мечеви, залутани репрезентации

Фудбал

14.06.2026

Досега видовме осум мечеви. Што може да се каже освен-здодевни мечеви и залутани репрезентации. Ретко ќе се најде љубител на фудбалот кој не зажали што стана во четири и шест часот изутрина за да гледа натпревар од Светското првенство.

Можеби сме престроги бидејќи не е поминато ни првото коло но засега натпреварите се виситинско разочарување. Се чини овој проширен состав на Светското првенство не се покажа како вистински потег.

Засега за најздодевен натпревар може да се прогласи Швајцарија и Катар кој беше вистинско мачење, а најслаба репрезентација Јужна Африка, а тука некаде е и Чешка.

Поврзани вести

Фудбал  | 14.06.2026
Швајцарија-Катар беше вистинско мачење да се гледа
Фудбал  | 13.06.2026
Moќна Америка против Парагвај
Фудбал  | 12.06.2026
Што ќе гледаме денеска: Домаќинот САД и балканскиот хит Босна ги очекуваат првите победи