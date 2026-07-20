Ова е идеалниот тим на СП

Водечка британска компанија за спортска аналитика која користи вештачка интелигенција и таканаречен „суперкомпјутер“ за собирање податоци, Опта Спортс го објави својот идеален тим на Светското првенство во 2026 година.

Тимот е составен со користење на „Opta Index“ (просечна оценка на играчите што ги сумира клучните статистички индикатори).

Симболичен идеален тим на Опта:

голман: Грегор Кобел (Швајцарија) – најдобар по спречени голови (оценка 3,3);

одбрана: Педро Поро (Шпанија), Пау Кубарси (Шпанија), Лисандро Мартинез (Аргентина) и Марк Кукуреља (Шпанија);

среден ред: Родри (Шпанија), Џуд Белингам (Англија), Леандро Тросард (Белгија);

напад: Лионел Меси (Аргентина), Килијан Мбапе (Франција) и Ерлинг Халанд (Норвешка).