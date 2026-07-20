EУ го казни „Али Експерс“, еве зошто

Европската комисија денеска соопшти дека ја казнила кинеската компанија за е-трговија „Али експрес“ со 550 милиони евра поради тоа што не успеала да го намали ризикот од продажба на нелегални, небезбедни и фалсификувани производи.

Во соопштението на ЕК се наведува дека „Али експрес“ е казнет за прекршување на одредбите од Законот за дигитални услуги (ДСА) бидејќи компанијата не успеала соодветно да процени дали има доволно персонал за следење на производите што се продаваат на неговата онлајн платформа и преку нејзиниот систем за препораки првично нудејќи нелегални производи на корисниците, а потоа подоцна повлекувајќи ги.

Според ЕК, системот на „Али експрес“ за откривање нелегални производи не функционира, а компанијата не ги спроведувала своите правила за казнување на трговците што продаваат нелегални производи и не ја спречила продажбата на фалсификувани производи.

„Али експрес“ има рок до 20 октомври да достави акциски план до ЕК за отстранување на недостатоците.

Законот за дигитални услуги на ЕУ е сеопфатна правна рамка за одговорност во дигиталните услуги, регулирање на дигиталната содржина и транспарентност на дигиталните платформи во ЕУ.