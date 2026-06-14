Д-р Кузмановска: Кога медицината е немоќна, човечноста може да спаси живот

Наша примарна цел е да ги излечиме болните, но онаму каде што веќе медицината е немоќна, каде што настапува мозочна смрт, следен законски, медицински, хуман чин, е да се побараат органите за трансплантација – порачува проф. д-р Билјана Кузмановска, национален координатор за трансплантација во видео обраќање во рамки на националната кампања, што се реализира под мотото „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста!“

Проф.д-р Кузмановска се заблагодарува на сите досегашни органодарители, кои спасиле многу животи и ја поттикнува јавноста да размисли за ова хумано, човечно дело, така што по смртта на своите блиски или по својата смрт да дарува органи, коишто, потенцира, значат живот, спас за луѓе кои секој ден го чекаат повикот, да добијат нова шанса за живот.

Во рамки на националната кампања, утре на Медицинскиот факултет во Скопје, со почеток во 15 часот, ќе се одржи и трибината „Органодарителството ѝ дава највисока смисла на човечноста“, на која ќе учествуваат претставници на Владата, здравствените институции, трансплантациските тимови, граѓански организации, студенти и здравствени работници. Целта на овој настан е темата за органодарителството да стане дел од отворен, информиран и одговорен јавен разговор.