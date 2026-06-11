Трамп се закани: САД повторно ќе го нападнат Иран, ќе го заземат островот Харг

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека американските сили ќе започнат уште една рунда напади врз Иран и се закани дека ќе го заземат островот Харг како дел од пошироките напори за „преземање целосна контрола“ врз пазарите на нафта и гас во земјата.

Во објава на Truth Social, Трамп рече дека американските сили ќе го нападнат Иран „МНОГУ ЈАКО ВЕЧЕРВА“.

Тој додаде дека САД ќе го „заземат“ островот Харг, клучен центар за нафтената индустрија на Иран во Заливот, и друга нафтена инфраструктура „во одреден момент во не толку далечната иднина“.

Американскиот претседател, исто така, го повтори тврдењето дека „морнарицата, воздухопловните сили, радарите, противвоздушните сили и сите други форми на одбрана на Иран, заедно со поголемиот дел од нивните офанзивни капацитети, се ИСЧЕЗНАТИ!“

САД и Иран, втора ноќ по ред, меѓусебно се напаѓаат во текот на ноќта, при што американската војска денеска соопшти дека нивните напади биле насочени кон воени разузнавачки објекти, комуникациски системи и позиции на воздушна одбрана.

Иран одговори со напади насочени кон американските воздухопловни бази во Бахреин и Кувајт.(МИА)