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11.06.2026
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Неделник

Француските фудбалери се налутиле зошто нема билети за нивните семејства

Фудбал

11.06.2026

 Фудбалерите на француската репрезентација се согласија со својата фудбалска федерација за износот на бонусот што ќе го добијат доколку го освојат на Светското првенство во 2026 година, објави „RTL“.

Според новинарот Филип Санфорш, договорот е постигнат денес, на денот на почетокот на Мундијалот.

Преговорите за ова прашање биле напнати, вклучително и бројот на билети достапни за семејствата на фудбалерите по натпревар.

Франција ќе се соочи со Сенегал, Ирак и Норвешка во групната фаза.

„Триколорите“ досега два пати го освоиле Светското првенство – во 1998 и 2018 година.

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