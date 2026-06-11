Француските фудбалери се налутиле зошто нема билети за нивните семејства

Фудбалерите на француската репрезентација се согласија со својата фудбалска федерација за износот на бонусот што ќе го добијат доколку го освојат на Светското првенство во 2026 година, објави „RTL“.

Според новинарот Филип Санфорш, договорот е постигнат денес, на денот на почетокот на Мундијалот.

Преговорите за ова прашање биле напнати, вклучително и бројот на билети достапни за семејствата на фудбалерите по натпревар.

Франција ќе се соочи со Сенегал, Ирак и Норвешка во групната фаза.

„Триколорите“ досега два пати го освоиле Светското првенство – во 1998 и 2018 година.