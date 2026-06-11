1700 полицајци на вечерашното отворање на СП во Мексико

Мексиканските власти ќе распоредат 1.700 полицајци и службеници за итни случаи во Мексико Сити за да обезбедат безбедност и поддршка на масовните настани на денот на отворањето на Светското првенство, објави Пабло Васкез Камачо, министер за јавна безбедност на главниот град.

-Секретаријатот за јавна безбедност спроведува операција во која ќе бидат вклучени 1.700 полицајци од полициските операции, контролата на сообраќајот, спасување и медицински единици, рече Васкез Камачо на прес-конференција.

Мексиканските наставници штрајкуваа и се закануваат дека ќе ја нарушат церемонијата на отворање на Светското првенство во 2026 година. Масовни протести започнаа во Мексико еден ден пред почетокот на Светското првенство во 2026 година. Се преземаат зголемени безбедносни мерки поради тековните протести на работниците во образованието и другите социјални движења. Церемонијата на отворање и првиот натпревар на Светското првенство ќе се одржат во Мексико Сити вечер во 21 часот по македонско време.

Светското фудбалско првенство ќе се одржи за прв пат во три земји: Мексико, САД и Канада. Воведниот натпревар помеѓу Мексико и Јужна Африка ќе се одржи на стадионот „Естадио Ацтека“.