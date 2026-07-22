Вознемирувачки чин на нарко-картелите: 10 киднапирани, 5 обесени на мост во Мексико

Десет мажи кои беа киднапирани беа пронајдени мртви на три локации во мексиканската држава Сакатекас. Меѓу жртвите се поранешниот градоначалник, двајца градски службеници, вклучувајќи пожарникар, и неколку локални претприемачи.

Најстрашна сцена е видена на 18 јули во близина на Позо де Гамбоа во општината Пануко, каде што од мостот висеа пет полуголи тела со траги од мачење. Четири тела се оставени на влезот во градот Морелос, а едно е пронајдено по патот помеѓу Саин Алто и Сомбререте.

Обдукциите покажаа дека осум мажи починале од задушување, додека двајца беа убиени од огнено оружје. Обвинителството, исто така, објави дека токсиколошките наоди на петте жртви покажале траги од неодамнешна консумација на дрога, но сè уште не е објаснето дали оваа информација има некаква врска со мотивот за убиствата.

Мажите се киднапирани во различно време во текот на викендот. Властите тврдат дека не е добиен официјален извештај за исчезнато лице пред да се пронајде телото, иако семејството и пријателите на најмалку една жртва побараа помош на социјалните медиуми.

Повеќето од жртвите се поврзани со градот Фресниљо, еден од економските центри на Сакатекас. Меѓу нив се Фидел Алварадо де ла Торе, раководител на одделот за социјален развој на градот, и Хесус Херардо Муњетон Хернандез, вработен во противпожарната служба и цивилната заштита.(МИА)