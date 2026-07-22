 Skip to main content
22.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 22 јули 2026
Неделник

Двајца малолетници фатени кај што возат автомобили, еден излетал од патот

Хроника

22.07.2026

Двајца малолетници се начекани како управуваат автомобили во текот на вчерашниот ден.

Прво утрото во 09:20 часот во с.Јегуновце, тетовско, полициски службеници од СВР Тетово лишија од слобода 16-годишен малолетник од с.Радуша. Претходно, тој без возачка дозвола управувал патничко возило „фолксваген голф“ со германски национални ознаки и излетал од патот. Возилото е одземено и по документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.

Ноќва, пак, во 01:10 часот  во с.Морани, скопско, полициски службеници лишиле од слобода 17-годишник од с.Добрино, општина Зелениково. При сообраќајна контрола, полициските службеници сопреле патничко возило „опел“ со скопски регистарски ознаки, при што било констатирано дека малолетникот го управувал возилото пред да се стекне со право за управување на возило. Известен е јавен обвинител за малолетници, а возилото било одземено. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.

Поврзани вести

Скопје  | 23.06.2026
Општина Аеродром поднесе пријави за вандалите кои го демолираа детското игралиште „Патрик“
Хроника  | 17.06.2026
15-годишник претепан од малолетници во скопски Аеродром
Хроника  | 09.06.2026
Албански малолетници им извадиле нож на деца што береле црници во парк