 Skip to main content
30.04.2026
Република Најнови вести
Четврток, 30 април 2026
Неделник

Полициски службеник од Битола пријавен за сообраќајка под дејство на алкохол со 1,51 промили

Хроника

30.04.2026

Секторот за внатрешни работи Битола поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Битола против 49-годишниот Ј.С. од Битола, полициски службеник во Полициската станица Новаци, поради сомнение за сторено кривично дело „Безобѕирно управување со моторно возило“, согласно член 297-а став 1 од Кривичниот законик.

Според информациите, на 24 октомври 2025 година во 17:42 часот, додека не бил на работно место, на регионалниот пат Битола–Новаци управувал патничко возило „Хјундаи“ со битолски регистарски ознаки под дејство на алкохол. При извршена контрола било утврдено дека имал 1,51 промили алкохол во крвта, по што предизвикал сообраќајна незгода.

