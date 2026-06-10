Дали ќе признаат дека згрешиле: ЕЕС системот ќе ја чини ЕУ милиони туристи помалку

Европскиот туристички сектор би можел да се соочи со сериозни последици доколку новиот систем за влез и излез (ЕЕС) предизвика долготрајни задржувања на границите, предупредува Светскиот совет за патувања и туризам (WTTC).

Според анализата на организацијата, доколку патниците се соочуваат со редовни чекања од три до четири часа при влез во Шенген-зоната, до 41 милион посетители и 45,4 милијарди долари туристичка потрошувачка би можеле да бидат доведени во прашање.

Истражувањето, спроведено меѓу повеќе од 2.500 патници од Велика Британија, САД, Канада и Австралија, покажало дека околу една третина од испитаниците би имале многу помала веројатност да патуваат во Шенген-зоната или целосно би се откажале од такво патување доколку долгите редици станат секојдневие.

Најзагрижени се британските патници, од кои 39 проценти изјавиле дека би ја преиспитале одлуката за патување доколку чекаат повеќе од три часа на граница. Следуваат патниците од САД и Канада со 33 проценти, додека 27 проценти од Австралијците би реагирале на ист начин.

Претседателката и извршна директорка на WTTC, Глорија Гевара, истакна дека воведувањето на ЕЕС е важен чекор кон модернизација на граничните контроли и зголемување на безбедноста, но предупреди дека неговата имплементација мора да биде добро организирана.

„Предизвикот не е дали ЕЕС треба да се спроведе, туку како владите, граничните власти и туристичкиот сектор ќе соработуваат за да обезбедат што е можно понепречено искуство за патниците“, порача Гевара.

Истражувањето покажува и дека 65 проценти од испитаниците го поддржуваат новиот систем откако се запознале со неговото функционирање, додека само шест проценти имаат изразено негативен став кон употребата на биометриски гранични контроли.