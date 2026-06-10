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Камбек на Серена со победа

Останати спортови

10.06.2026

спешно враќање на тенискиот терен имаше Американката Серена Вилијамс. Таа попладнево го одигра првиот меч по УС Опен 2022.

Серена Вилијамс во конкуренција на двојки со Викторија Мбоко од Канада во првото коло на Квинс турнирот ги победија Никол Мелихар-Мартинез од САД и Ерин Рутлиф од Нов Зеланд со 2:0 во сетови (7:6(2) и 6:2). И покрај паузата од четири години, Серена во мечот потсети на деновите кога доминираше во женскиот тенис.

На моменти таа имаше сервис со брзина и до 200 километри на час и победнички поени во нејзин стил. 

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