 Skip to main content
17.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 17 јуни 2026
Неделник

Серена во пораз го почна камбекот во тенисот

Фудбал

17.06.2026

 Поранешната најдобра светска тенисерка Серена Вилијамс заедно со Каролина Мухова го завршија настапот на ВТА турнирот во Берлин. Тие попладнево загубија од мексиканско-новозеландската комбинација Џулијана Олмос и Ерин Рутлајф со 2-0 во сетови. Двата сета победничките ги добија со 6:4 во гемови.

Серена Вилијамс ова беше турнир на тревната подлога и треба да послужи како подготовка за претстојниот Гренд слем турнир Вимблдон.

Таа на неофицијалното Светското првенство во двојки ќе настапи со нејзината сестра Венус.

Серена има освоено 14 Гренд слем титули во кариерата, а последната пред десет години токму на Вимблдон

Поврзани вести

Останати спортови  | 16.06.2026
Сестрите Вилијамс ќе играат во двојки на Вимблдон
Останати спортови  | 10.06.2026
Камбек на Серена со победа
Останати спортови  | 01.06.2026
Серена Вилијамс се врати на тенисот на 44 години