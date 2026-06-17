 Skip to main content
17.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 17 јуни 2026
Неделник

Силна Франција против Сенегал

Фудбал

17.06.2026

Репрезентацијата на Франција без поголеми напори стигна до победата над Сенегал со 3:1 на првиот натпревар од Светското првенство. Со оваа победа „триколорите“ покажаа дека се подготвени за ново финале како на претходното СП во Катар 2022 година.

По скромното прво полувреме фаворитот Франција поведе со голот на капитенот Килијан Мбапе, на асистенција на Мајкл Олисе. „Триколорите“ победата ја најавија со голот на Фреди Баркола во 82.минута, кој само што влезе во игра и ја искористи асистенцијата на Адриен Рабио. Во судиското продолжение Сенегал намали преку Ибрахим Мбаје во 90+5 минута, а Мбапе уште еднаш ја затресе мрежата на противничкиот голман во 90+6 минута

Поврзани вести

Свет  | 15.06.2026
Иран, Украина и вештачката интелигенција во фокусот на самитот на Г-7 во Франција
Свет  | 07.06.2026
Франција со сојузници подготвува нов притисок врз Израел преку национални санкции
Економија  | 03.06.2026
Мицкоски: Со француската бизнис-конфедерација МЕДЕФ ги унапредуваме економската и трговската соработка