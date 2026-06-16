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17.06.2026
Републиканка на денот
17.06.2026
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Министерството за транспорт ја заврши една од главните артерии во Кочани
16.06.2026
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Митева: Водиме дипломатија со интегритет, посветени сме на раст и развој и на она што значи исполнување на домашна задача и обврска
16.06.2026
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Ана Стојаноска ќе ја претставува Македонија на Јуниорскиот Евросонг 2026 со песна на Никола Мицевски и Илчо Нечовски
16.06.2026
Хроника
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Обвинителство бара притвор за скопјанецот кој ги запалил возилата на бугарската амбасада
16.06.2026
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16.06.2026
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Сиљановска-Давкова: Концептот „победник со победник“ води кон долгорочна доминација на исти партии
16.06.2026
Свет
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Катар и Иран, со дозвола од САД, склучиле финансиски ангажман, тврдат израелски медиуми
16.06.2026
Свет
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Членките на ЕУ се договорија за поедноставена структура на буџетот вреден трилион евра
16.06.2026
Сервиси
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До 18 часот евидентирани 14 пожари на отворено од кои активни се пет
16.06.2026
Свет
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Потпишувањето на рамковниот договор помеѓу САД и Иран ќе биде во Биргеншток
16.06.2026
Македонија
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Владата го изгласа пуштањето во употреба на „One Stop Shop“ со Република Албанија
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16.06.2026
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