На ова место во Грција лежалките не се наплаќаат: Мало одморалиште со огромна плажа е бисерот на Јонското Море

Врахос е мирно, семејно одморалиште на брегот на Јонското Море, кое во последните години привлекува сè поголем број туристи. Познат по својата долга песочна плажа, чисто море и опуштена атмосфера, тој е одличен избор за семејства со деца подалеку од гужвите.

Искуствата на туристите кои летувале во Врахос се претежно многу позитивни, а има само неколку негативни коментари на социјалните мрежи, а тие најчесто се однесуваат на брановите, но и на фактот дека местото нема класично шеталиште.

Меѓу позитивните работи, посетителите особено ја истакнуваат пространата плажа долга неколку километри, постепеното влегување во морето и кристално чистата вода.

Многумина сметаат дека Врахос е идеална дестинација за мирен одмор бидејќи не е премногу преполн дури ни во главната сезона, а податоците што се среќаваат велат дека никаде не се плаќаат лежалките, туку само ијалоците или храната, што е навистина ретко.

Туристите често известуваат дека цените во рестораните и кафулињата се попристапни во споредба со попопуларните грчки дестинации. Гостопримството на домаќинот, пријатната атмосфера и прекрасните зајдисонца дополнително придонесуваат за позитивни впечатоци.

Врахос е многу популарен меѓу семејствата со деца благодарение на безбедните плажи, постепеното влегување во морето и мирната околина. На местото има слаткарници и објекти погодни за најмладите гости. Недостатокот на големи ноќни клубови и бучниот ноќен живот дополнително придонесува за опуштената атмосфера.

Сместување во Врахос

Понудата за сместување во Врахос главно се состои од апартмани, студија и вили лоцирани во близина на плажата, а бидејќи сите сместувачки капацитети се во првите два реда од морето, постои поголема веројатност сместувањето да има и прекрасен поглед на морето.

Повеќето објекти нудат климатизирани соби, бесплатен Wi-Fi и паркинг, што е особено погодно за гостите кои доаѓаат со сопствен превоз.

Сместување може да се најде за различни буџети – од буџетски апартмани за семејства до модерни вили со поглед на морето. Голема предност е што многу објекти се наоѓаат на само неколку минути пешачење од плажата.

Плажа во Врахос

Главната атракција на одморалиштето е долгата песочна и камчеста плажа што го поврзува Врахос со соседниот град Луц. Плажата е украсена, со лежалки, чадори, барови и таверни. Морето е исклучително чисто, а постепената длабочина го прави погодно за семејства со мали деца.

Љубителите на водни спортови можат да уживаат во педалинки, кајаци и други активности во текот на летните месеци.

Плажи во Врахос и околината

Една од најголемите предности на Врахос е неговата импресивна крајбрежна линија и зајдисонцето, за кое туристите велат дека „паѓа директно во морето“.

Во близина има и помали заливи и плажи кои привлекуваат љубители на потивок одмор. Кога има големи бранови, искусните туристи препорачуваат возење до плажата Алоники или Амуди каде што нема такви бранови.