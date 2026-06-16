Сестрите Вилијамс ќе играат во двојки на Вимблдон

Поранешната светска тенисерка број еден и четирикратна олимписка шампионка Серена Вилијамс ќе се натпреварува во двојки на Вимблдон 2026 со својата сестра, Венус Вилијамс, објави прес-службата на турнирот.

Четириесет и четиригодишната Серена Вилијамс, која ја продолжи својата професионална кариера во јуни, доби вајлд-карта од организаторите.

Во својот прв натпревар по враќањето, Американката, во тим со Канаѓанката Викторија Мбоко, ги победи Никол Меличар и Ерин Рутлиф (САД/Нов Зеланд) со 7:6 (7:2) и 6:2 во првото коло од турнирот во Лондон.

На 11 јуни, Вилијамс беше принудена да се повлече од турнирот поради повреда на нејзината партнерка