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Неделник

Сестрите Вилијамс ќе играат во двојки на Вимблдон

Останати спортови

16.06.2026

Поранешната светска тенисерка број еден и четирикратна олимписка шампионка Серена Вилијамс ќе се натпреварува во двојки на Вимблдон 2026 со својата сестра, Венус Вилијамс, објави прес-службата на турнирот.

Четириесет и четиригодишната Серена Вилијамс, која ја продолжи својата професионална кариера во јуни, доби вајлд-карта од организаторите.

Во својот прв натпревар по враќањето, Американката, во тим со Канаѓанката Викторија Мбоко, ги победи Никол Меличар и Ерин Рутлиф (САД/Нов Зеланд) со 7:6 (7:2) и 6:2 во првото коло од турнирот во Лондон.

На 11 јуни, Вилијамс беше принудена да се повлече од турнирот поради повреда на нејзината партнерка

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