 Skip to main content
10.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 10 јуни 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Вицепремиерот Александар Николоски на увид на пругата кон Бељаковце – Крива Паланка
NRoX7sgrgmI

Двојни стандарди: Секаде во регионот има повеќе Бугари отколку во Македонија, но од нив не се бара да ги стават во Уставот

Балкан

10.06.2026

Бугарија како услов за почеток на преговорите со Македонија бара да го впишеме бугарското малцинство во Уставот. Сето тоа би било во ред ако со ова барање не се гледаат двојните стандари на властите во Софија во споредба со земјите од регионот каде што исто така живеат Бугари.

Како Бугари се запишале на пописите граѓани во Украина, Молдавија, Србија и Албанија и Романија Романија. Според официјалните бројки во Украина живеат над 200.000 Бугари па Бугарија не го постави прашањето за влез на бугарско малцинство во украинскиот Устав како услов за почеток на преговорите со Унијата кое е сега многу актуелно.

Во Молдавија која се споменува во нон пејперот на Германија и Франција живеат 65.000 Бугари но оваа земја нема услов да ги стави во својот Устав. Во Албанија официјално живеат 7000 Бугари иако во најголем дел станува збор за натурализирани Македонци но ниту оваа земја нема услов да ги стави во Уставот. На крајот на краиштата и во Србија има повеќе Бугари отоколку во Македонија-12000, најмногу во источниот дел на земјата.

Во Македонија со последниот попис има 3057 Бугари но Бугарија бара да ги внесеме во Преамбулата на нашиот Устав, како услов само да ги започнеме преговорите со ЕУ без гаранција дека тоа ќе биде последно барање.

Игор Чавески

Игор Чавески

Поврзани вести

Македонија  | 01.06.2026
Не се откажува: Филипче пак побара референдум за Бугари во Устав
Македонија  | 01.07.2025
Милошоски: Менувањето на Уставот за Бугарија е само отворање на вратата низ која тие имаат намера да протнат уште десетина тешки барања
Македонија  | 26.06.2025
Филипче: Не губиме ништо ако ги внесеме Бугарите во Уставот