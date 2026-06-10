Меси е „пушка“ спремен за СП

Репрезентацијата на Аргентина ноќеска го победи Исланд со 3:0 во пријателски натпревар. Натпреварот се одигра на стадионот „Џордан-Хеар“ во Обрн, САД.

Во 8. минута Валентин Барко го отвори резултатот. Во 72. минута, Лионел Меси реализираше пенал за да го постигне својот 117-ти гол за репрезентацијата. Меси во игра влезе од резервната клупа во 70.минута. Фудбалерот од средниот ред Тијаго Алмада во финишот ги постави конечните 3:0.

Аргентина се подготвува за Светското првенство во 2026 година, кое ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во три земји: САД, Канада и Мексико.

Тие ќе играат во групата Ј против Алжир, Австрија и Јордан.

Исланд не се квалификуваше за Мундијалот.