Иранските фудбалери ќе спијат во Мексико, иако натпреварите им се во САД

Висок функционер на Белата куќа ја бранеше одлуката на американската администрација за забрана на влез во САД на неколку меѓународни учесници на претстојното Светско првенство во фудбал 2026 година, нагласувајќи дека мерките се неопходни за да се осигури максимална безбедност за време на турнирот, јавува агенцијата Анадолија.

Ендрју Џулијани, извршен директор на Работната група на Белата куќа за Светското првенство, изјави дека одлуката за одбивање влез на сомалискиот судија Омар Абдулкадир Артан е донесена со „многу добра причина“, без притоа да открива дополнителни детали.

Оваа мерка доаѓа по низата остри изјави на американскиот претседател Доналд Трамп против оваа африканска земја. Зборувајќи за визните компликации со иранската делегација, Џулијани појасни дека иако 31 фудбалер и стручниот штаб добиле одобрение, на неколку други функционери им бил одбиен влезот, под сомнение дека лажно ги претставиле своите улоги во тимот и дека администрацијата нема да дозволи влез на лица поврзани со иранската Револуционерна гарда. Иранскиот тим привремено ќе биде стациониран во Тихуана, Мексико, од каде што ќе патува за натпреварите во Лос Анџелес.

Светското првенство во фудбал 2026 година ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во 16 градови домаќини во Канада, Мексико и САД, а финалето е закажано на стадионот во Њу Џерси. Џулијани најави дека безбедноста на сите натпревари во САД ќе биде на ниво на „Супербол“, со повеќестепени контроли за навивачите кои ќе започнуваат уште во јавниот превоз. Сите 78 натпревари ќе бидат заштитени со системи за сузбивање на беспилотни летала (УАС), за што сојузната влада одвои грант од 500 милиони долари, а ФБИ формираше специјализиран центар за обука на локалната полиција. Воедно, Вашингтон, Отава и Мексико Сити постигнаа трилатерална соработка за целосна синхронизација на здравствените и безбедносните протоколи со цел да се спречи евентуално прекугранично ширење на заразни болести.