 Skip to main content
12.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 12 мај 2026
Неделник

Пукање сред бел ден во Аеродром, упасен маж

Хроника

12.05.2026

Полициски службеници од СВР Скопје вчера го лишија од слобода Ф.Д. (27) од Скопје затоа што околу 16:20 часот на подрачјето на општина Аеродром во Скопје, од патничко возило „бмв“ со скопски регистарски ознаки во движење пукал во воздух со сигнален пиштол.

Како што соопштуваат од МВР, со Ф.Д. е извршен службен разговор и од него е одземен сигнален пиштол со една рамка во која имало 11 парчиња муниција за сигнален пиштол со калибар 9 мм, за кој не поседувал дозвола.

Известен е јавен обвинител и по документирање на случајот, ќе биде поднесена кривична пријава по член 396 од КЗ.

Поврзани вести

Хроника  | 29.04.2026
Во подрум во Аеродром 49-годишен скопјанец имал марихуана, амфетамин и метадон
Балкан  | 28.04.2026
Пукање во центарот на Атина: Четворица повредени, осомничениот напаѓач во бегство
Свет  | 26.04.2026
Кој е човекот што пукаше на гала вечерата на Трамп со дописниците од Белата куќа