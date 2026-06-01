Предраг Мијатовиќ веќе не е потпретседател на Партизан

Потпретседателот на Партизан за спортски прашања, Предраг Мијатовиќ, поднесе неотповиклива оставка по несогласувањето со неговите соработници.

– Дојдов тука да разговарам со вас сосема отворено и транспарентно за да нема никакви резерви. Ја почитувам одлуката на Собранието што сите ја донесовме, но прашувам, им благодарам на сите. Но, исто така го прашувам Собранието, дали беа присутни овие четири месеци додека сè се случуваше? Така сите можеме да поминеме, поминав за милиметар, да знаев дека е така, ќе гласав против себе. Не можам да се жалам за ништо, ќе им се заблагодарам на сите што гласаа за мене, но планината се тресеше, се роди глушец. Нека има врева, хаос во Партизан, а потоа ќе има Собранието. Очекувате нешто да се случи, а потоа сите поминуваме. За мене, да бидам искрен, можеби е нормално овде, но за мене е неодржливо. Да не кажам ненормално. Да не одиме во ненормалност, да одиме во преодниот период, што рече Мијат, да одиме во Управниот одбор, повторно 4:1, и повторно голема победа на нашата веб-страница. За да немаме такви приказни, се повлекувам и се дистанцирам. Му отстапувам место на некој друг. Дали имам амбиции да бидам претседател? Апсолутно имам и мислам дека ќе дојде време. Можеби ќе се однесуваме поинаку, но јас ќе останам јас со мојата директност и мојата конкретност и апсолутна транспарентност – додаде Мијатовиќ.