Борењето има иднина! Министерот Борко Ристовски упати честитки за млади борачи – медлисти на ЕП У15

Министерот за спорт Борко Ристовски денеска се сретна со младите македонски борачи Абдулазиз Азизи и Лука Ананиев, освојувачи на бронзени медали на Европското првенство за борачи до 15 години што се одржа во Самоков, Бугарија. На средбата присуствуваа и нивните тренери, како и претседателот на Боречката федерација на Македонија, Дејан Богданов.

Ристовски им го честиташе големиот успех на младите спортисти, кои се стипендисти на Министерството за спорт во рамки на Програмата за поддршка на млади таленти, истакнувајќи дека тие се иднината на македонското борење.

-Министерството за спорт секогаш ќе ги поддржува талентираните спортисти и вистинските резултати. Борењето во Македонија е спорт со богата традиција, а овие млади луѓе се неговата иднина. Им посакувам Нивните успеси се доказ дека вложувањето во младите спортисти носи резултати и создава основа за нови достигнувања на меѓународната сцена – истакна Ристовски.

Младите македонски борачи Абдулазиз Азизи и Лука Ананиев, предводени од своите тренери Јасин Реџалари, Мики Тодоров и Буњамин Ебипи, во силна европска конкуренција освоија бронзени медали во своите категории.

Овие медали претставуваат значаен успех за македонското борење и потврда за квалитетната работа со младите категории, како и за континуираната поддршка што ја добиваат перспективните спортисти.

-Упатуваме голема благодарност за поддршката што ја добиваме од Министерството за спорт. И Абдулазиз и Лука се стипендисти на Министерството и таа поддршка е исклучително важна за нивниот развој. Веруваме дека ова е само почеток и дека во иднина ќе продолжат да остваруваат уште поголеми успеси – рече тренерот Јасин Реџалари.