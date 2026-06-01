Големо поевтинување на дизелот, бензините поскапуваат за половина денар

Од ноќеска на полноќ дизелот ќе поевтини за 6,5 денари, додека бензините ќе поскапат за половина денар, соопшти Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија (РКЕ).

Од таму појаснуваат дека во оваа пресметка земени се во предвид намалениот износ на акцизите за 2 денари за литар кај горивата.

Од 2.6.2026 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 88,00 (денари/литар)

Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98 90,00 (денари/литар)

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 85,50 (денари/литар)

Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 87,50 (денари/литар)

Мазут М-1 НС 47,906 (денари/килограм)

Малопродажните цени на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) се намалуваат за 6,5 денари за литар.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за половина денар за литар.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се намалува за 3,238 денари за килограм и сега ќе изнесува 47,906 денари.