Владата денеска ќе одржи вонредна седница за горивата

Владата денеска ќе одржи вонредна онлајн седница на која ќе донесе одлука за делумно продолжување на мерките за цените на горивата. Како што најави вчера премиерот Христијан Мицкоски, досегашната повластена стапка на ДДВ за бензините од 10% ќе се врати на редовните 18%, но граѓаните и натаму ќе добиваат поддршка преку акцизите.

Намалените акцизи за два денари за литар, кои важат и за бензините и за дизелот, ќе останат во сила. Дополнително, премиерот информираше дека се водат интензивни разговори со компанијата „Окта“ за обезбедување можен дополнителен попуст во првата половина на јуни.

Според првичните владини калкулации, по комбинирањето на новите мерки не се очекуваат ценовни шокови за потрошувачите. Премиерот Мицкоски излезе со конкретни математики за тоа како модифицираните мерки ќе се одразат во пракса.

„Кога ќе ги имаме предвид сите овие мерки, тогаш очекувам цената на бензините да остане иста или да има мало зголемување од половина денар, а дизелот да поевтини околу 6 и пол денара, 6 до 6,5 денара. Отприлика ова се бројките кои нашите калкулации ги кажуваат, а ќе видиме како ќе направи пресметка Регулаторна“, изјави премиерот.