 Skip to main content
31.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 31 мај 2026
Неделник

Владата денеска ќе одржи вонредна седница за горивата

Економија

31.05.2026

Владата денеска ќе одржи вонредна онлајн седница на која ќе донесе одлука за делумно продолжување на мерките за цените на горивата. Како што најави вчера премиерот Христијан Мицкоски, досегашната повластена стапка на ДДВ за бензините од 10% ќе се врати на редовните 18%, но граѓаните и натаму ќе добиваат поддршка преку акцизите.

Намалените акцизи за два денари за литар, кои важат и за бензините и за дизелот, ќе останат во сила. Дополнително, премиерот информираше дека се водат интензивни разговори со компанијата „Окта“ за обезбедување можен дополнителен попуст во првата половина на јуни.

Според првичните владини калкулации, по комбинирањето на новите мерки не се очекуваат ценовни шокови за потрошувачите. Премиерот Мицкоски излезе со конкретни математики за тоа како модифицираните мерки ќе се одразат во пракса.

„Кога ќе ги имаме предвид сите овие мерки, тогаш очекувам цената на бензините да остане иста или да има мало зголемување од половина денар, а дизелот да поевтини околу 6 и пол денара, 6 до 6,5 денара. Отприлика ова се бројките кои нашите калкулации ги кажуваат, а ќе видиме како ќе направи пресметка Регулаторна“, изјави премиерот.

Поврзани вести

Економија  | 26.05.2026
Нови цени на горивата
Економија  | 11.05.2026
Од полноќ поевтин дизел за 4 денари
Патувања  | 06.05.2026
За мај, откажани околу 13 илјади летови ширум светот