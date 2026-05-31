По скопската премиера, перформативниот радио есеј на Филип Јовановски со хрватска премиера во Музејот „Никола Тесла“ во Загреб

Перформативниот радио есеј „Железничарот на крајот на светот“, авторски концепт на Филип Јовановски, по премиерата во Скопје патува во Загреб. Хрватската премиера ќе се одржи на 29 мај, петок, во 20:30 часот, во Музејот „Никола Тесла“, во рамки на изведбената изложба на Институтот за останки од иднината, по повод 25 години од постоењето на хрватското здружение Bacači sjenki.

„Железничарот на крајот на светот“ е имерзивно патување низ последните 130 години од историјата на светот, од 1896 до 2026 година. Во него, работничките и синдикалните борби на железничарите се испреплетуваат со некои од највозбудливите проблесоци на уметноста на 20 век, но и со тивкиот подем, повремените падови и постојаната закана од фашизмот.

Публика во темнина, историја што се слуша со сите сетила

Во темнината на црната кутија, публиката е лишена од сетилото за вид и е повикана со сите други сетила да го доживее минатото на радикалните, прогресивни, левичарски, автономистички, синдикални и уметнички движења.

Перформансот не ја третира историјата како архивски материјал, туку како жив простор на борби, идеи и можни иднини. Публиката е поттикната да замисли свет во кој заложбите на овие движења не останале само историски обид, туку станале остварена иднина.

Авторски концепт на Филип Јовановски

Авторскиот концепт и просторно-сценскиот дизајн се на Филип Јовановски. Развојот на перформансот е на Филип Јовановски и Кристина Леловац, текстот е на Кристина Леловац и Максим Никифоровски, а креативната продукција и соработката на сценскиот дизајн се на Димитар Милев.

Во изведбата настапува Мартина Даниловска, оригиналната музика и дизајнот на звук се на Лука Тошев, продуцент е Ненад Пинтер, а истражувачкиот тим го сочинуваат Ивана Богичевиќ Леко, Ненад Пинтер и Лука Кнежевиќ Стрика од „Једноставно речено“, како и Максим Никифоровски од ФРУ~АКТО. Кураторскиот поглед е на Ивана Васева.

Продукција меѓу Белград, Битола и Скопје

Продукцијата е на „Једноставно речено“ од Белград, во партнерство со Лабораторијата за просторно-изведувачки практики „Градот како сцена“ на платформата за современа уметност и култура „Факултет за работи што не се учат“ и „АКТО фестивал за современи уметности“ од Битола и Скопје.

Проектот „Железничарот на крајот на светот“ се спроведува во рамки на Програмата за финансиска поддршка на организациите на граѓанското општество, имплементирана од Центарот за локална демократија – ЛДА Суботица, во соработка со Фондацијата Нови Сад – Европска престолнина на културата, координатор на проектот „Област на помирување“, кофинансиран од Европската Унија преку Програмата за финансиска поддршка на граѓанското општество и медиумите во Западен Балкан IPA III.