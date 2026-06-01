01.06.2026
Русија до 30 ноември нема да извезува керозин

Руската влада денеска соопшти дека забранува извоз на керозин до 30 ноември, со цел да се обезбеди стабилност на домашниот пазар на горива.

Одлуката е донесена во време на интензивирани украински напади со дронови врз руските рафинерии, што доведе до намалување или стопирање на производството.

Русија извезува керозин по железнички пат во Централна Азија, меѓу кои и Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Узбекистан.

Русија веќе го ограничи извозот на бензин, но сè уште нема ништо преземено за дизелот.(МИА)

