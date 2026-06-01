Русија до 30 ноември нема да извезува керозин

Руската влада денеска соопшти дека забранува извоз на керозин до 30 ноември, со цел да се обезбеди стабилност на домашниот пазар на горива.

Одлуката е донесена во време на интензивирани украински напади со дронови врз руските рафинерии, што доведе до намалување или стопирање на производството.

Русија извезува керозин по железнички пат во Централна Азија, меѓу кои и Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Узбекистан.

Русија веќе го ограничи извозот на бензин, но сè уште нема ништо преземено за дизелот.(МИА)